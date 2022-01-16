Из моргов Алма-Аты в ходе беспорядков похитили более 40 тел

Во время массовых беспорядков в Алма-Ате неизвестные напали на семь городских моргов и похитили оттуда более 40 тел. Об этом сообщил начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов.

"Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. В эти дни было семь нападений на морги, в ходе которых 41 тело погибших (сообщников. — Прим. Лайфа) было похищено неизвестными лицами", — рассказал он в ходе брифинга.