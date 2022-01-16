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Из моргов Алма-Аты в ходе беспорядков похитили более 40 тел

По данным начальника полиции города, нападавшие забирали своих погибших сообщников.

16 января, 14:53

Фото © LIFE

Во время массовых беспорядков в Алма-Ате неизвестные напали на семь городских моргов и похитили оттуда более 40 тел. Об этом сообщил начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов.

"Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. В эти дни было семь нападений на морги, в ходе которых 41 тело погибших (сообщников. — Прим. Лайфа) было похищено неизвестными лицами", — рассказал он в ходе брифинга.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. По последним данным, в ходе протестов в стране погибло 225 человек, ещё более четырёх тысяч пострадало. Среди жертв столкновений — 19 военных и сотрудников полиции.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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