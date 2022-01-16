В Алма-Ате в результате беспорядков погибло 160 человек
Среди жертв 11 сотрудников правоохранительных органов.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Начальник Департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал на брифинге, что в результате беспорядков в городе погибло 160 человек. Кроме того, в ходе погромов пострадало свыше 4,5 тысячи граждан.
"На сегодня погибло 11 сотрудников правоохранительных органов, среди гражданских — 149 человек", — уточнил Таймерденов.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло.
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