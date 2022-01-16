Песков рассказал об обещании США никогда не расширять НАТО на восток

США обещали России в начале 1990-х годов не расширять НАТО на восток, хотя юридически обязывающего документа не было. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN .

"Всё это началось с началом 90-х, когда произошло объединение Германии и когда на тот момент СССР и бывший тогда советским лидером [Михаил] Горбачёв согласились с этим. Было обещание с американской стороны, которое, к сожалению, не было зафиксировано в юридически обязывающем документе. Однако была гарантия, что НАТО никогда не будет расширять свою военную инфраструктуру или политическую инфраструктуру на восток", — отметил он.