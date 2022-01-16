Песков рассказал об обещании США никогда не расширять НАТО на восток
Представитель Кремля с сожалением отметил, что в действительности военная инфраструктура альянса начала всё больше приближаться к границе РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © Kremlin
США обещали России в начале 1990-х годов не расширять НАТО на восток, хотя юридически обязывающего документа не было. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.
"Всё это началось с началом 90-х, когда произошло объединение Германии и когда на тот момент СССР и бывший тогда советским лидером [Михаил] Горбачёв согласились с этим. Было обещание с американской стороны, которое, к сожалению, не было зафиксировано в юридически обязывающем документе. Однако была гарантия, что НАТО никогда не будет расширять свою военную инфраструктуру или политическую инфраструктуру на восток", — отметил он.
Представитель Кремля с сожалением отметил, что с тех пор стало происходить противоположное и военная инфраструктура альянса начала всё больше приближаться к границе России.
Лайф напоминает, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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