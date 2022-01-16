Песков: Российских военных на Украине нет
Представитель Кремля отметил, что войска РФ находятся на территории своей страны.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе и в целом на Украине нет российских военных. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN.
"Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе", — сказал он, отметив, что войска РФ находятся на территории своей страны.
Песков также подчеркнул, что Россия никому не угрожает военными действиями из-за Украины, но будет готова принять контрмеры в случае необходимости.
А ранее Песков исключил вероятность размещения наступательного вооружения РФ на Украине. При этом представитель Кремля отметил, что Москва требует юридически закреплённых гарантий того, что данный шаг не предпримут США и НАТО.
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