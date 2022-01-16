Полиция Алма-Аты назвала причину убийства известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева
Правоохранители выяснили, что перед гибелью он отказался выполнять требования мародёров.
Сакен Битаев. © Facebook / Данияр Адилбеков
Причиной убийства режиссёра Сакена Битаева стал его отказ отдать участникам погромов в Алма-Ате свой автомобиль, рассказал на брифинге начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов. Он добавил, что преступники расправлялись с мирными жителями не только за отказ выйти из своей машины, но и нападали на них в магазинах, на улицах или просто вели беспорядочный огонь.
"6 января погиб режиссёр Сакен Битаев, который отказался отдавать бандитам свой автомобиль. В этот же день рядом около 21:30 обстрелу подвергся кортеж, в котором следовал аким. В результате покушения погиб сотрудник телеканала "Алматы", ещё три человека, в том числе два сотрудника акимата, получили ранения. Действия преступников были организованны", — уточнил Таймерденов.
По его утверждению, есть сведения о работе снайперов в рядах участников погромов. Так, при попытке захватить Департамент полиции с крыши рядом расположенной многоэтажки стрелки вели прицельный огонь. Здание закидывали бутылками с зажигательной смесью, таранили машинами, но правоохранителям удалось его удержать.
Глава городской полиции также отметил, что по улицам протестующие передвигались исключительно группами по 4–5 человек. Помимо человеческих жертв Алма-Ата понесла и имущественные потери. Таймерденов привёл данные, согласно которым были уничтожены 493 полицейские камеры уличного наблюдения .
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. Всего в ходе протестов погибло 225 человек, среди них 19 силовиков. А в Алма-Ате 160 человек стали жертвами беспорядков. Ранее сообщалось, что участники протестов в этом городе похитили более 1,3 тысячи единиц оружия, ограбив семь магазинов.
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