Россия отказалась обсуждать с кем-либо вопрос размещения ракет в Калининграде

Россия не намерена с кем-либо обсуждать размещение собственного вооружения в Калининграде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста телеканала CNN о нахождении ракет в этом регионе.

"Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория", — уточнил он.