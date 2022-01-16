Россия отказалась обсуждать с кем-либо вопрос размещения ракет в Калининграде
В Кремле не намерены мириться с какими-либо требованиями в плане того, что ему делать на своей территории.
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Россия не намерена с кем-либо обсуждать размещение собственного вооружения в Калининграде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста телеканала CNN о нахождении ракет в этом регионе.
"Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория", — уточнил он.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не намерена мириться с какими-либо требованиями в плане того, что ей делать на своей территории. Ни одна страна не будет с этим мириться, отметил он.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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