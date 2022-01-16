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"Хочется выть": Артистка Жанна Коренная пришла в ужас из-за детей Куравлёва, сдавших его в дом престарелых

Сам артист сейчас находится в больнице с пневмонией и уже перенёс одну операцию.

16 января, 17:10
<p>Актёр Леонид Куравлёв. © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Актёр Леонид Куравлёв. © ТАСС / Фадеичев Сергей

Известная во времена СССР телеведущая и артистка Москонцерта Жанна Коренная шокирована новостью о том, что 85-летний актёр Леонид Куравлёв, попавший в Коммунарку с пневмонией, последнее время жил в доме престарелых.

"Дети, извините, выбросили из привычной жизни в своём доме в отстойник. Неважно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности — рисование, вязание, всякие кружки и т.д. Ужасная комната с двумя кроватями, вещи на полу. Это народный артист Леонид Куравлёв. Извините, хочется орать, выть, слов нет... Мысли путаются от кошмара, который увидела. Сейчас он в больнице. Дай Бог ему здоровья, а детям — прозрения. Позор!" приводит её слова "Экспресс-газета".

Людмила Поргина рассказала, что Леонида Куравлёва доставили в больницу из дома престарелых

Людмила Поргина рассказала, что Леонида Куравлёва доставили в больницу из дома престарелых

От том, что Леонида Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние Куравлёва ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Сейчас Куравлёв находится под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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