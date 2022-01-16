Известная во времена СССР телеведущая и артистка Москонцерта Жанна Коренная шокирована новостью о том, что 85-летний актёр Леонид Куравлёв, попавший в Коммунарку с пневмонией, последнее время жил в доме престарелых.

"Дети, извините, выбросили из привычной жизни в своём доме в отстойник. Неважно, как называют это заведение, где предлагают участие в самодеятельности — рисование, вязание, всякие кружки и т.д. Ужасная комната с двумя кроватями, вещи на полу. Это народный артист Леонид Куравлёв. Извините, хочется орать, выть, слов нет... Мысли путаются от кошмара, который увидела. Сейчас он в больнице. Дай Бог ему здоровья, а детям — прозрения. Позор!" — приводит её слова "Экспресс-газета".