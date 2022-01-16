Порошенко выразил уверенность, что его не задержат после возвращения на Украину
Как отметил экс-лидер Незалежной, для этого ноль оснований. Также, по его словам, Владимир Зеленский таким шагом просто "выстрелит себе в ногу".
Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / Zuma
Экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что, как только он вернётся в страну из Польши, его не станут задерживать правоохранители. Об этом он заявил на брифинге в Варшаве, который транслировался в его аккаунте в "Фейсбуке".
"Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что [президент Украины Владимир] Зеленский не сделает этого — не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания. — Прим. Лайфа), поэтому нечего комментировать", — сказал Порошенко.
Как уточняется, бывший президент Незалежной вернётся на Украину после своей командировки 17 января. В аэропорту его планируют встретить сторонники.
Напомним, 20 декабря 2021 года стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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