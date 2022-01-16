Порошенко выразил уверенность, что его не задержат после возвращения на Украину

Экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что, как только он вернётся в страну из Польши, его не станут задерживать правоохранители. Об этом он заявил на брифинге в Варшаве, который транслировался в его аккаунте в "Фейсбуке".

"Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что [президент Украины Владимир] Зеленский не сделает этого — не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания. — Прим. Лайфа), поэтому нечего комментировать", — сказал Порошенко.