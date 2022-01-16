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Песков не стал прогнозировать исход переговоров с США и НАТО

Представитель Кремля отметил, что между сторонами есть определённое понимание.

16 января, 16:30
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не знает, каким будет исход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. В интервью телекомпании CNN он отметил, что стороны пока на разных треках.

"Мы не знаем, каким будет исход. Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаёмся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", — сказал представитель Кремля.

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Лайф напоминает, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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