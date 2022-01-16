Песков не стал прогнозировать исход переговоров с США и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не знает, каким будет исход переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. В интервью телекомпании CNN он отметил, что стороны пока на разных треках.

"Мы не знаем, каким будет исход. Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаёмся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство", — сказал представитель Кремля.