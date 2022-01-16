Песков назвал Россию слишком самодостаточной, чтобы быть уязвимой перед санкциями

США вынуждают жить под санкциями. Однако Россия научилась приспосабливаться к таким условиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил о предпринятых ранее Москвой шагах, которые позволили ей справиться с последствиями ограничений.

"Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять", — подчеркнул Песков в беседе с CNN.