Песков назвал Россию слишком самодостаточной, чтобы быть уязвимой перед санкциями
Он также отметил рост отечественного производства после того, как США ввели ограничения на поставку отдельных элементов и комплектующих.
Фото © ТАСС / Андрей Епихин
США вынуждают жить под санкциями. Однако Россия научилась приспосабливаться к таким условиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил о предпринятых ранее Москвой шагах, которые позволили ей справиться с последствиями ограничений.
"Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять", — подчеркнул Песков в беседе с CNN.
В пример представитель Кремля привёл развитие внутреннего производства и экономики РФ после введения США ограничений, из-за которых в стране мог возникнуть дефицит определённых импортных частей и элементов.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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