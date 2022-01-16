Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые сенаторами США новые санкции против руководства страны могут привести к прекращению отношений. Демократы ранее представили проект на случай обострения на Украине, который предполагает введение рестрикций против российского лидера Владимира Путина.

"В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации", — сказал Песков в интервью телекомпании CNN.