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"Это за пределами понимания": Песков допустил разрыв отношений с США в случае санкций против Путина

Представитель Кремля отметил, что введение подобных рестрикций не в интересах нормализации.

16 января, 16:38
<p><em style="font-style: italic;">Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков</em> © ТАСС / Бобылев Сергей </p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © ТАСС / Бобылев Сергей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые сенаторами США новые санкции против руководства страны могут привести к прекращению отношений. Демократы ранее представили проект на случай обострения на Украине, который предполагает введение рестрикций против российского лидера Владимира Путина.

"В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации", — сказал Песков в интервью телекомпании CNN.

Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.

Песков: Введение санкций США против Путина стало бы запредельной мерой

Песков: Введение санкций США против Путина стало бы запредельной мерой

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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