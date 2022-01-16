"Это за пределами понимания": Песков допустил разрыв отношений с США в случае санкций против Путина
Представитель Кремля отметил, что введение подобных рестрикций не в интересах нормализации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © ТАСС / Бобылев Сергей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые сенаторами США новые санкции против руководства страны могут привести к прекращению отношений. Демократы ранее представили проект на случай обострения на Украине, который предполагает введение рестрикций против российского лидера Владимира Путина.
"В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации", — сказал Песков в интервью телекомпании CNN.
Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной.
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