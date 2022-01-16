В Петербурге число привитых от коронавируса превысило 3 млн

Свыше трёх млн жителей Северной столицы вакцинировались хотя бы первым компонентом препарата. Такие сведения приводит администрация губернатора Санкт-Петербурга. При этом прививочная кампания продолжится из-за распространения омикрон-штамма. В мэрии рассказали, что в городе работают 190 пунктов на базе больниц и 57 мобильных точек, где можно вакцинироваться.

"На вечер субботы, 15 января, общее количество привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной "Спутник лайт" составило 3 млн 1 тыс. 45 человек", — отмечается в сообщении.