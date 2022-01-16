Британцы бурно отреагировали на фото украинских военных с деревянными автоматами
Резервистов в Киевской области вооружили муляжами винтовок во время манёвров.
Фото © ТАСС / ЕРА
Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений в декабре 2021 года.
Всё началось с фотографии тренирующихся резервистов с муляжами винтовок, которые опубликовал сайт французского телеканала France 24. Обозреватель лондонского издания Макс Айтчисон заметил, что участникам манёвров в Киевской области раздали ненастоящее оружие, и сыронизировал, что с такой армией "шутки плохи". Под его статьёй развернулась оживлённая дискуссия с язвительными комментариями в сторону "грозной" Незалежной.
"Наши военнослужащие тренируются с такими же бутафорскими винтовками", — написал юзер под ником Nelly853. Другой пользователь Lameduck едко прокомментировал: "Они не продержатся и пяти минут".
А Handsome Bob заметил, что не нужно думать, будто в США дела обстоят лучше, и поделился историей о том, что, когда он начал служить в 1998-м, было снаряжение времён Фолклендской войны, то есть 1982 года, а бронежилетов хватало только на половину взвода.
"Так, а теперь наводите свои деревянные винтовки и стреляйте", — пошутил один из пользователей. А Nickstark написал, что у них нет никаких шансов. Другой участник дискуссии сыронизировал, прокомментировав, что автоматы из фанеры — дешёвое и доступное оружие!
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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