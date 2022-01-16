Британцы бурно отреагировали на фото украинских военных с деревянными автоматами

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли деревянные автоматы украинских военных, которые им раздали во время учений в декабре 2021 года.

Всё началось с фотографии тренирующихся резервистов с муляжами винтовок, которые опубликовал сайт французского телеканала France 24. Обозреватель лондонского издания Макс Айтчисон заметил, что участникам манёвров в Киевской области раздали ненастоящее оружие, и сыронизировал, что с такой армией "шутки плохи". Под его статьёй развернулась оживлённая дискуссия с язвительными комментариями в сторону "грозной" Незалежной.

"Наши военнослужащие тренируются с такими же бутафорскими винтовками", — написал юзер под ником Nelly853. Другой пользователь Lameduck едко прокомментировал: "Они не продержатся и пяти минут".

А Handsome Bob заметил, что не нужно думать, будто в США дела обстоят лучше, и поделился историей о том, что, когда он начал служить в 1998-м, было снаряжение времён Фолклендской войны, то есть 1982 года, а бронежилетов хватало только на половину взвода.