Столтенберг заявил о готовности НАТО обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений
Также генсек отметил, что Североатлантический альянс согласен выслушать обеспокоенность РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. © ТАСС / AP
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, в том числе ядерных. Об этом политик сказал в интервью канадскому телеканалу CBC.
Также генсек отметил, что НАТО согласно выслушать обеспокоенность России. Вместе с тем он призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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