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Советник Байдена Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с РФ

По его словам, Вашингтон готов как к обострению конфликта, так и к продолжению переговорного процесса.

16 января, 19:41

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото © ТАСС / АР

Белый дом в начале следующей недели будет готов представить дополнительную информацию о дальнейших шагах развития дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнёрами, включая украинцев. Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов", пояснил Салливан в беседе с телеканалом CBS.

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Советник Байдена добавил, что Вашингтон готов как к обострению конфликта, так и к продолжению дипломатической работы. Дальнейшее развитие отношений зависит от выбора российской стороны, подытожил Салливан.

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Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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