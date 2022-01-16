Советник Байдена Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с РФ

Белый дом в начале следующей недели будет готов представить дополнительную информацию о дальнейших шагах развития дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнёрами, включая украинцев. Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов", — пояснил Салливан в беседе с телеканалом CBS.