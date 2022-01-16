Максим Виторган опубликовал совместную фотографию с сыном, чем растрогал добрую половину своей аудитории. Новый пост с умилительной подписью появился на его странице в "Инстаграме" .

"А он мне такой и говорит:

– А мне уже столько лет, что я стал планетой?

– Какой планетой?

– Называется эта планета "Платон вырос".

– Ты хочешь быть взрослым побыстрее?

– Да!