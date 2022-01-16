"Я стал планетой": Максим Виторган умилил поклонников трогательным диалогом с сыном
Сразу после публикации посыпались комментарии с комплиментами как папе, так и малышу.
Максим Виторган с сыном. Фото © Instagram/mvitorgan
Максим Виторган опубликовал совместную фотографию с сыном, чем растрогал добрую половину своей аудитории. Новый пост с умилительной подписью появился на его странице в "Инстаграме".
"А он мне такой и говорит:
– А мне уже столько лет, что я стал планетой?
– Какой планетой?
– Называется эта планета "Платон вырос".
– Ты хочешь быть взрослым побыстрее?
– Да!
Поклонники не остались равнодушными, сразу после публикации посыпались умилительные комментарии с комплиментами как папе, так и сыну. Фолловеры отметили, что диалог отца и сына необычайно мил. Некоторые даже посоветовали актёру взяться за написание книги.
А ранее Ксения Собчак осудила "бухающих" в Куршевеле звёзд, даже не пытаясь скрыть намёк на Ольгу Бузову. Обе отправились на курорт. Однако, судя по кадрам, которыми они делились с подписчиками в соцсетях, их времяпровождение сильно отличалось.
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