НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я стал планетой": Максим Виторган умилил поклонников трогательным диалогом с сыном

Сразу после публикации посыпались комментарии с комплиментами как папе, так и малышу.

16 января, 19:05
<p>Максим Виторган с сыном. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CX2oFMJIQzv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvitorgan</a></p>

Максим Виторган с сыном. Фото © Instagram/mvitorgan

Максим Виторган опубликовал совместную фотографию с сыном, чем растрогал добрую половину своей аудитории. Новый пост с умилительной подписью появился на его странице в "Инстаграме".

"А он мне такой и говорит:

– А мне уже столько лет, что я стал планетой?

– Какой планетой?

– Называется эта планета "Платон вырос".

– Ты хочешь быть взрослым побыстрее?

– Да!

Поклонники не остались равнодушными, сразу после публикации посыпались умилительные комментарии с комплиментами как папе, так и сыну. Фолловеры отметили, что диалог отца и сына необычайно мил. Некоторые даже посоветовали актёру взяться за написание книги.

Собчак хотела сострить в Instagram, но тут пришёл её бывший муж и выставил ведущую на посмешище

Собчак хотела сострить в Instagram, но тут пришёл её бывший муж и выставил ведущую на посмешище

А ранее Ксения Собчак осудила "бухающих" в Куршевеле звёзд, даже не пытаясь скрыть намёк на Ольгу Бузову. Обе отправились на курорт. Однако, судя по кадрам, которыми они делились с подписчиками в соцсетях, их времяпровождение сильно отличалось.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1