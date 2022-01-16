NYT рассказала о "намёках" России на размещение ядерного оружия "ближе к берегам США"

Российские дипломаты на переговорах с США и НАТО "намекнули", что Россия якобы может разместить ядерное оружие недалеко от американских границ в случае, если Запад не согласится с требованиями о гарантиях безопасности, пишет The New York Times со ссылкой на западных дипломатов, участвовавших в дискуссиях.

"В Женеве российские дипломаты настаивали на том, что планов вторжения на Украину не было. Но были намёки на другие шаги. В одном малоизвестном замечании высокопоставленный российский дипломат заявил, что Москва готова разместить неуказанные системы вооружений в неуказанных местах", — утверждается в материале издания.

О каких именно территориях, расположенных "ближе к берегам США", идёт речь, не уточняется. Однако газета пишет, что это якобы позволило бы сократить время подлёта к цели до пяти минут.