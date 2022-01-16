NYT рассказала о "намёках" России на размещение ядерного оружия "ближе к берегам США"
Как отмечает газета, напрямую об этом не говорилось, дипломат лишь обмолвился, что Россия "готова разместить неопределённые системы вооружения в неопределённых местах".
"Тополь-М" на космодроме Плесецк. Фото © ТАСС / Снимок с видео. Минобороны РФ
Российские дипломаты на переговорах с США и НАТО "намекнули", что Россия якобы может разместить ядерное оружие недалеко от американских границ в случае, если Запад не согласится с требованиями о гарантиях безопасности, пишет The New York Times со ссылкой на западных дипломатов, участвовавших в дискуссиях.
"В Женеве российские дипломаты настаивали на том, что планов вторжения на Украину не было. Но были намёки на другие шаги. В одном малоизвестном замечании высокопоставленный российский дипломат заявил, что Москва готова разместить неуказанные системы вооружений в неуказанных местах", — утверждается в материале издания.
О каких именно территориях, расположенных "ближе к берегам США", идёт речь, не уточняется. Однако газета пишет, что это якобы позволило бы сократить время подлёта к цели до пяти минут.
Пока нельзя точно сказать, насколько серьёзными являются такие планы, отмечают авторы статьи. Также нужно исключить вероятность того, что это не попытка запугать страны Запада, чтобы вынудить их принять российские требования на переговорах. При этом, по мнению журналистов, подобные намерения напоминают о Карибском кризисе 1962 года.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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