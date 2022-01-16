Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в окончательном чтении приняло законопроект о введении вакцинных пропусков в стране. Трансляция заседания велась на сайте Нацсобрания.

Как уточняется, этот документ заменит уже имеющиеся санитарные пропуска. Данный законопроект поддержало 215 депутатов, против выступило лишь 58 человек. А до этого 15 января документ поддержал Сенат Франции (верхняя палата).