Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков
В поддержку выступило 215 депутатов, а против оказалось лишь 58 человек.
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Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в окончательном чтении приняло законопроект о введении вакцинных пропусков в стране. Трансляция заседания велась на сайте Нацсобрания.
Как уточняется, этот документ заменит уже имеющиеся санитарные пропуска. Данный законопроект поддержало 215 депутатов, против выступило лишь 58 человек. А до этого 15 января документ поддержал Сенат Франции (верхняя палата).
Также Лайф рассказывал, что во Франции ввели масочный режим для детей с шести лет. Ужесточить требования власти были вынуждены из-за роста числа заражённых ковидом.
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