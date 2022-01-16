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Нацсобрание Франции одобрило введение в стране вакцинных пропусков

В поддержку выступило 215 депутатов, а против оказалось лишь 58 человек.

16 января, 18:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в окончательном чтении приняло законопроект о введении вакцинных пропусков в стране. Трансляция заседания велась на сайте Нацсобрания.

Как уточняется, этот документ заменит уже имеющиеся санитарные пропуска. Данный законопроект поддержало 215 депутатов, против выступило лишь 58 человек. А до этого 15 января документ поддержал Сенат Франции (верхняя палата).

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Также Лайф рассказывал, что во Франции ввели масочный режим для детей с шести лет. Ужесточить требования власти были вынуждены из-за роста числа заражённых ковидом.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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