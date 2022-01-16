В Москве подросток попросил лишить мать родительских прав за нежелание работать
Когда мальчик спросил у матери, почему та нигде не трудится, женщина якобы избила его. Но у неё иная версия. Она утверждает, что у сына зависимость от телефона.
В Москве подросток просит лишить его мать родительских прав, потому что та не хочет нигде работать. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Известно, что семья 14-летнего мальчика находится в тяжёлых условиях: он с 13-летним братом, 22-летней сестрой и 46-летней мамой живёт в одной из комнат трёхкомнатной квартиры на юго-западе столицы. Две другие комнаты их отец продал, когда уходил из семьи, и сейчас в них живут посторонние люди. У семьи школьника нет холодильника, стиральной машины и даже кроватей.
Как уточняется, семья живёт на пособие — около 17 тысяч рублей в месяц. Когда мальчик спросил у мамы, почему она не работает, женщина якобы избила его. После этого подросток пришёл в полицию и заявил, что хочет, чтобы опеку над ним передали его родной сестре.
Однако у матери мальчика иная версия. Она утверждает, что у сына зависимость от телефона, когда он "залипает" в нём — становится агрессивным. В день обращения сына в полицию она якобы просто отобрала у него мобильный. По словам женщины, она не знает, откуда у ребёнка раны на теле. В данный момент подросток находится в детской больнице. А в этом деле разбирается полиция.
Ранее Лайф сообщал, что в Ленобласти мужчина избил до смерти жену в её день рождения. В тот вечер супружеская пара находилась в состоянии алкогольного опьянения, причиной трагической ссоры стала ревность.
Комментариев: 0