Актёр из сериала "Кухня" Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет
По словам родителей, он был на ИВЛ в реанимации, наблюдались проблемы с сердцем и лёгкими.
Иван Рудаков. Фото © kino-teatr.ru
Российский актёр Иван Рудаков, сыгравший в сериале "Кухня" и фильме "Ланцет", умер в возрасте 43 лет. Печальную новость сообщили его родители в "Фейсбуке".
"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет", — говорится в сообщении.
Он попал в реанимацию 57-й больницы Москвы в крайне тяжёлом состоянии. По словам родителей, актёр был на ИВЛ и без сознания, наблюдались проблемы с сердцем и лёгкими. Они говорили, что всё это последствия перенесённого летом коронавируса.
Ранее стало известно, что в возрасте 76 лет умер легендарный педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов. Среди учеников маэстро были Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов и многие другие. Профессор, как отмечается, обладал навыком создания актёров с нуля.
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