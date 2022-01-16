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Актёр из сериала "Кухня" Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет

По словам родителей, он был на ИВЛ в реанимации, наблюдались проблемы с сердцем и лёгкими.

16 января, 18:27
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<p><em style="font-style: italic;">Иван Рудаков.</em> Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3643/foto/1011819/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Иван Рудаков. Фото © kino-teatr.ru

Российский актёр Иван Рудаков, сыгравший в сериале "Кухня" и фильме "Ланцет", умер в возрасте 43 лет. Печальную новость сообщили его родители в "Фейсбуке".

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет", — говорится в сообщении.

Он попал в реанимацию 57-й больницы Москвы в крайне тяжёлом состоянии. По словам родителей, актёр был на ИВЛ и без сознания, наблюдались проблемы с сердцем и лёгкими. Они говорили, что всё это последствия перенесённого летом коронавируса.

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Ранее стало известно, что в возрасте 76 лет умер легендарный педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов. Среди учеников маэстро были Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов и многие другие. Профессор, как отмечается, обладал навыком создания актёров с нуля.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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