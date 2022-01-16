Актёр из сериала "Кухня" Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет

Российский актёр Иван Рудаков, сыгравший в сериале "Кухня" и фильме "Ланцет", умер в возрасте 43 лет. Печальную новость сообщили его родители в "Фейсбуке".

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет", — говорится в сообщении.

Он попал в реанимацию 57-й больницы Москвы в крайне тяжёлом состоянии. По словам родителей, актёр был на ИВЛ и без сознания, наблюдались проблемы с сердцем и лёгкими. Они говорили, что всё это последствия перенесённого летом коронавируса.