Могильщика подозревают в изнасиловании трёхлетней девочки в Ленобласти

Жителя Ленинградской области, работавшего могильщиком на местном кладбище, подозревают в изнасиловании трёхлетней девочки. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Мать девочки хорошо знала мужчину — они воспитывались в одной приёмной семье.

Женщина накануне попросила мужчину присмотреть за детьми, пока сама отлучится по делам с сожителем. Тот согласился. По возвращении малышка пожаловалась, что ей больно. Тогда мать начала расспрашивать дочку и обратилась к медикам. Врачи подтвердили подозрения женщины и сообщили обо всём правоохранителям. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.