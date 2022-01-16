Могильщика подозревают в изнасиловании трёхлетней девочки в Ленобласти
Мать малышки сама попросила его присмотреть за ней на время своего отсутствия.
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Жителя Ленинградской области, работавшего могильщиком на местном кладбище, подозревают в изнасиловании трёхлетней девочки. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Мать девочки хорошо знала мужчину — они воспитывались в одной приёмной семье.
Женщина накануне попросила мужчину присмотреть за детьми, пока сама отлучится по делам с сожителем. Тот согласился. По возвращении малышка пожаловалась, что ей больно. Тогда мать начала расспрашивать дочку и обратилась к медикам. Врачи подтвердили подозрения женщины и сообщили обо всём правоохранителям. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что педофилов, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, задержали два парня, которые вместе с остальными жителями прочёсывали город и искали пропавшую малышку.
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