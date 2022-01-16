Песков назвал мудрость Путина и Байдена хорошей почвой для компромисса

Россия надеется, что Запад начнёт серьёзно относиться к обеспокоенностям Москвы по вопросу расширения НАТО на восток. Для продолжения беседы о безопасности в Европе и поиска взаимопонимания российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обладают достаточной политической мудростью, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я искренне верю, что мудрость двух политических лидеров, я имею в виду мудрость, политическую мудрость президента Путина и политический опыт и политическую мудрость президента Байдена, является хорошей почвой для продолжения попыток прийти к взаимопониманию, но ситуация критическая", — сказал Песков в интервью CNN.

Однако он добавил, что оптимизма состоявшиеся переговоры не внушают. На подобные встречи, где стороны лишь обозначают свои разногласия и предложения, могут уйти месяцы. Москва не готова тратить на это время, отметил пресс-секретарь президента России. Для продолжения диалога Кремль ждёт от Вашингтона понимания вопросов, которые волнуют Россию. А постоянные ответы в формате "нет, это не обсуждается" вряд ли помогут поиску компромисса, заключил Песков.