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Байден назвал захват синагоги в Техасе "актом терроризма"

Заложники провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов.

16 января, 17:58
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/stltoday/status/1482560039466459139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stltoday</a></p>

Фото © Twitter / stltoday

Захват синагоги в американском городе Колливиль (штат Техас) был "актом терроризма", заявил президент США Джо Байден.

"Это был акт терроризма", — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.

Байден — о захвате заложников в синагоге: Мы будем противостоять антисемитизму

Байден — о захвате заложников в синагоге: Мы будем противостоять антисемитизму

Напомним, заложники были захвачены в городе Колливиль. Они провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы, район оцеплен. Злоумышленник требовал выпустить свою сестру-террористку из тюрьмы, которая была отправлена за решётку на 86 лет за нападение и покушение на убийство американского солдата. При этом на видео трансляции с места событий подозреваемый говорил с британским акцентом.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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