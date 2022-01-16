Байден назвал захват синагоги в Техасе "актом терроризма"
Заложники провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов.
Фото © Twitter / stltoday
Захват синагоги в американском городе Колливиль (штат Техас) был "актом терроризма", заявил президент США Джо Байден.
"Это был акт терроризма", — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.
Напомним, заложники были захвачены в городе Колливиль. Они провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы, район оцеплен. Злоумышленник требовал выпустить свою сестру-террористку из тюрьмы, которая была отправлена за решётку на 86 лет за нападение и покушение на убийство американского солдата. При этом на видео трансляции с места событий подозреваемый говорил с британским акцентом.
Комментариев: 0