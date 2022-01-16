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Роскомнадзор потребовал разблокировать Facebook-аккаунт делегации РФ в Вене

В ведомстве отметили, что действия администрации соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

16 января, 18:09
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Роскомнадзор потребовал разблокировать Facebook-аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Служба направила в компанию Meta Platforms, которая владеет "Фейсбуком", письмо "с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации" и объяснить причины их введения. Там подчеркнули, что действия администрации соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Также ведомство считает это актом цензуры, запрещённой по Конституции РФ.

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Напомним, в воскресенье страница делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности в Facebook оказалась заблокирована. По словам руководителя делегации Константина Гаврилова, причина заключается в "запрещённом контенте". При этом он отметил, что представители делегации делились на своей странице только заявлениями руководства России и МИД по переговорам с НАТО и США.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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