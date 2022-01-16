Роскомнадзор потребовал разблокировать Facebook-аккаунт делегации РФ в Вене

Роскомнадзор потребовал разблокировать Facebook-аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Служба направила в компанию Meta Platforms, которая владеет "Фейсбуком", письмо "с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации" и объяснить причины их введения. Там подчеркнули, что действия администрации соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Также ведомство считает это актом цензуры, запрещённой по Конституции РФ.