Дания перечислит Украине €22 млн в качестве военной помощи

Украина получит от Дании денежную поддержку в размере €22 млн. Эти средства пойдут на усиление военных сил Незалежной и на приведение её военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО. О таком решении датского правительства сообщается в пресс-релизе МИД страны.

"Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем чёткий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость", — пояснил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

Деньги выделят на период с 2022 по 2025 год. За это время Украина должна стать самостоятельной демократической страной, говорится в сообщении. МИД Дании внесёт €10,75 млн в качестве поддержки, а оставшиеся €11,3 млн — Минобороны.