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Дания перечислит Украине €22 млн в качестве военной помощи

Деньги пойдут на усиление военной мощи страны в период с 2022 по 2025 год.

16 января, 18:33

Фото © Unsplash / Mufid Majnun

Украина получит от Дании денежную поддержку в размере €22 млн. Эти средства пойдут на усиление военных сил Незалежной и на приведение её военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО. О таком решении датского правительства сообщается в пресс-релизе МИД страны.

"Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий, и каждый его элемент необходим. Этой поддержкой мы посылаем чёткий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость", пояснил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

Деньги выделят на период с 2022 по 2025 год. За это время Украина должна стать самостоятельной демократической страной, говорится в сообщении. МИД Дании внесёт €10,75 млн в качестве поддержки, а оставшиеся €11,3 млн — Минобороны.

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Напомним, Дания уже выделяла 257 тысяч евро на борьбу с коррупцией на Украине. Тогда был опубликован тендер на услуги специалистов в сфере информационных технологий, которые смогут оказать помощь в реализации проекта по борьбе с коррупцией в стране.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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