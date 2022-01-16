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"Украина — не невинная овечка": Читатели немецкой газеты Die Zeit назвали Киев ответственным за напряжённость в Европе

Ненавистнические высказывания против России становятся всё громче и истеричнее, заметил один из комментаторов.

16 января, 19:37

© ТАСС / Pacific Press via ZUMA Wire

Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали открытое письмо 73 экспертов из Германии с требованием изменить политику в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Комментаторы не согласились с позицией авторов обращения и указали на реальный источник напряжённости в Европе. В частности, один из пользователей напомнил о тиражируемых в западной прессе сообщениях о "ста тысячах российских военных на границе с Украиной", пишет "Иносми".

"Однако никто не жалуется на Канаду, которая не только большую часть своей армии, но и своего населения разместила у границы США, в то время как у Америки в этой зоне нет ни людей, ни военных частей. То есть и там в скором времени произойдёт вторжение?" — задался вопросом он.

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При этом другой читатель обратил внимание на первый "газовый" кризис между Москвой и Киевом.

"Украина — не невинная овечка", — подчеркнул комментатор.

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Ещё один пользователь указал на то, что Берлин вёл себя пассивно и во время других внешнеполитических кризисов, например после начала войны в Ираке в 2003 году. Немцы также заметили, что подписавшие обращение эксперты понятия не имеют, о чём говорят.

"Напыщенность или фактическая полная некомпетентность позволяют этим так называемым экспертам приходить к совершенно неверным оценкам ситуации?" — написал один из пользователей.

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Некоторые из читателей назвали подписантов диванными специалистами. Ненавистнические высказывания против России становятся всё громче и истеричнее, заметил один из комментаторов. Он также задался вопросом: "Куда это должно привести?"

"Господи, спаси от таких специалистов. У нас было достаточно таких за последние 120 лет", — добавил другой комментатор.

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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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