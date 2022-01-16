Говорили, что она должна денег, которые ей не принадлежат: Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского Марины Коташенко на 100 млн рублей
По дороге в дом бандиты заставили женщину позвонить всем домочадцам, чтобы они немедленно ушли.
Александр Градский с женой Мариной Коташенко и певцом Трофимом. © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго
SHOT раскрыл подробности ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко. По его данным, преступники угрожали женщине пистолетом и говорили, что она должна им денег.
Утверждается, что злоумышленники догнали автомобиль Коташенко на ЦКАД в районе съезда на Киевское шоссе и инсценировали ДТП. Затем трое мужчин в масках сели в машину женщины и велели ей ехать домой. По дороге они угрожали вдове Градского оружием и говорили, что она должна им денег, которые ей якобы не принадлежат. Также бандиты заставили Коташенко позвонить всем домочадцам, чтобы они немедленно ушли.
Когда они прибыли в дом, Коташенко под угрозой расправы с близкими рассказала, что деньги лежат на втором этаже под кроватью. Банда забрала 100 миллионов рублей и уехала, взяв вдову музыканта с собой. В результате её высадили в Апрелевке. Злоумышленники пересели в другой автомобиль и скрылись. Сейчас их разыскивают.
Напомним, Александр Градский ушёл из жизни в конце ноября в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище, проводить композитора в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья.
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