SHOT раскрыл подробности ограбления вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко. По его данным, преступники угрожали женщине пистолетом и говорили, что она должна им денег.

Утверждается, что злоумышленники догнали автомобиль Коташенко на ЦКАД в районе съезда на Киевское шоссе и инсценировали ДТП. Затем трое мужчин в масках сели в машину женщины и велели ей ехать домой. По дороге они угрожали вдове Градского оружием и говорили, что она должна им денег, которые ей якобы не принадлежат. Также бандиты заставили Коташенко позвонить всем домочадцам, чтобы они немедленно ушли.