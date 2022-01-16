В Киеве "заминировали" аэропорт, куда утром 17 января должен прилететь Порошенко
На месте работают специалисты. О результатах проверки воздушной гавани пока что информации нет.
© ТАСС / Zuma
Неизвестный сообщил о минировании столичного аэропорта Киева Жуляны, в который из Варшавы 17 января должен прибыть бывший президент Украины Пётр Порошенко. Об этом сообщает агентство "Укринформ", ссылаясь на официального представителя полиции столицы Незалежной Юлию Гирдвилис.
"Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет", — уточнила она.
Другие подробности не сообщаются. Стоит отметить, что в субботу, 15 января, правоохранители уже проверяли аэропорт Жуляны из-за информации о минировании. Как выяснилось позже, это сообщение оказалось ложным.
Ранее Порошенко заявил, что прилетит в Киев 17 января рейсом авиакомпании Wizz Air из Варшавы. На этот же день назначено заседание Печерского районного суда города, где рассмотрят ходатайство об аресте экс-лидера страны.
На брифинге в Варшаве 16 января Порошенко отметил, что допускает ситуацию, при которой его борт могут посадить не в плановом аэропорту Жуляны, а в каком-нибудь другом. В партии политика "Европейская солидарность" уже заявили, что если это произойдёт, то его сторонники устроят акцию протеста у Офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
Напомним, 20 декабря 2021 года стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник. Кроме того, экс-глава государства уличил нынешнего лидера Незалежной в желании стать диктатором.
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