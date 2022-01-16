В Киеве "заминировали" аэропорт, куда утром 17 января должен прилететь Порошенко

Неизвестный сообщил о минировании столичного аэропорта Киева Жуляны, в который из Варшавы 17 января должен прибыть бывший президент Украины Пётр Порошенко. Об этом сообщает агентство "Укринформ", ссылаясь на официального представителя полиции столицы Незалежной Юлию Гирдвилис.

"Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет", — уточнила она.

Другие подробности не сообщаются. Стоит отметить, что в субботу, 15 января, правоохранители уже проверяли аэропорт Жуляны из-за информации о минировании. Как выяснилось позже, это сообщение оказалось ложным.

Ранее Порошенко заявил, что прилетит в Киев 17 января рейсом авиакомпании Wizz Air из Варшавы. На этот же день назначено заседание Печерского районного суда города, где рассмотрят ходатайство об аресте экс-лидера страны.