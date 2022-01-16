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Столтенберг заявил, что у НАТО нет уверенности насчёт планов РФ в ситуации с Украиной

По его словам, альянсу известно о якобы "значительном наращивании военных сил России, десятках тысяч солдат и тяжёлой технике" у границы с Незалежной.

16 января, 20:40

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. © ТАСС / ЕРА

НАТО не может с уверенностью сказать, каковы планы России в ситуации вокруг Украины. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.

"Уверенности насчёт намерений России нет. Могут быть какие-то перемены планов. Так что можно спекулировать на этот счёт, но реальность в том, что уверенности нет", пояснил Столтенберг.

Столтенберг заявил о готовности НАТО обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений

Столтенберг заявил о готовности НАТО обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений

По его словам, НАТО известно о якобы "значительном наращивании военных сил России, десятках тысяч солдат и тяжёлой технике" у границы с Украиной. Также альянс слышит "грозную риторику".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил НАТО в "постепенном вторжении" на Украину. По мнению представителя Кремля, сложившаяся ситуация представляет опасность для стабильности и безопасности в Европе. Как отметил Песков, отношения Москвы и НАТО "подошли к красной черте" из-за приближения Североатлантического альянса к Незалежной.


Песков: Российских военных на Украине нет

Песков: Российских военных на Украине нет

Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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