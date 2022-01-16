Столтенберг заявил, что у НАТО нет уверенности насчёт планов РФ в ситуации с Украиной

НАТО не может с уверенностью сказать, каковы планы России в ситуации вокруг Украины. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.

"Уверенности насчёт намерений России нет. Могут быть какие-то перемены планов. Так что можно спекулировать на этот счёт, но реальность в том, что уверенности нет", — пояснил Столтенберг.

По его словам, НАТО известно о якобы "значительном наращивании военных сил России, десятках тысяч солдат и тяжёлой технике" у границы с Украиной. Также альянс слышит "грозную риторику".