Mirror: Сбежавший из Латвии в Британию бывший сотрудник КГБ пожаловался на угрозы

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Борис Карпичков, в конце 90-х сбежавший в Великобританию из Латвии, заявил, что получил письмо с угрозами, после контакта с которым якобы заболел. Британская полиция начала расследование, пишет Mirror.

"Последняя (угроза), в связи с которой полиция проводит расследование, пришла по почте 2 января, в ней говорилось: "Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути", — утверждает газета.

Всего Карпичков, по его словам, якобы получил семь писем с угрозами после того, как британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) в 2019 году передало его личные данные латвийским властям. Одно послание было подписано псевдонимом перебежчика.

Как утверждает Mirror, до распада СССР мужчина работал за границей в разведке КГБ. В 90-е годы он стал сотрудником ФСБ и был отправлен в Латвию в качестве двойного агента. В 1998 году Карпичков переехал в Британию, а латвийские власти начали требовать его экстрадиции, обвиняя в мошенничестве, фальсификации документов и незаконном хранении оружия. В 2020 году британский суд отклонил требование Риги, мотивировав своё решение тем, что Карпичкову может грозить опасность.