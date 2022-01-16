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Мадридский "Реал" победил "Атлетик" и в 12-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу

Теперь сливочные всего на одну викторию отстают от каталонской "Барселоны, которая 13 раз становилась обладателем этого трофея.

16 января, 20:50
<p>Футболисты "Реала". © Twitter / <a href="https://twitter.com/realmadrid/status/1482815095625375745/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">realmadrid</a></p>

Футболисты "Реала". © Twitter / realmadrid

Мадридский "Реал" со счётом 2:0 обыграл "Атлетик" из Бильбао в финале Суперкубка Испании. Матч состоялся в Саудовской Аравии.

В составе победителей голы забили Лука Модрич (38-я минута) и Карим Бензема (52-я минута, с пенальти). На 89-й минуте красную карточку получил защитник "Реала" Эдер Милитан. Он сыграл рукой в штрафной площади. Был назначен пенальти, однако Рауль Гарсия не смог его реализовать.

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Эта победа стала для "Реала" 12-й в Суперкубках Испании. Теперь мадридцы всего на одну викторию отстают от "Барселоны". Напомним, в полуфинале Суперкубка "Реал" взял верх над сине-гранатовыми со счётом 3:2 в дополнительное время.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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