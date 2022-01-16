Мадридский "Реал" победил "Атлетик" и в 12-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу

Мадридский "Реал" со счётом 2:0 обыграл "Атлетик" из Бильбао в финале Суперкубка Испании. Матч состоялся в Саудовской Аравии.

В составе победителей голы забили Лука Модрич (38-я минута) и Карим Бензема (52-я минута, с пенальти). На 89-й минуте красную карточку получил защитник "Реала" Эдер Милитан. Он сыграл рукой в штрафной площади. Был назначен пенальти, однако Рауль Гарсия не смог его реализовать.