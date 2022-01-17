Александр Овечкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Российский нападающий забросил шайбу "Ванкуверу" и набрал своё 1374-е очко в энхаэловской карьере.
Александр Овечкин © Instagram / aleksandrovechkinofficial
В Вашингтоне на "Кэпитал Уан-арене" местный "Вашингтон Кэпиталз" в эти минуты встречается с "Ванкувер Кэнакс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Идёт третий период, счёт 2:3 в пользу гостей. Результативным действием в матче отличился российский нападающий Александр Овечкин.
Ovi from his office... nature is healing! pic.twitter.com/G7q5DyAUNm— Washington Capitals (@Capitals) January 16, 2022
На 11-й минуте игры форвард и капитан "Вашингтона" открыл счёт, набрав своё 1374-е очко в энхаэловской карьере. Таким образом, 36-летний россиянин догнал в списке лучших бомбардиров НХЛ Майка Модано. Теперь они делят 24-е место.
Также Овечкин вышел на единоличное 100-е место по числу матчей в НХЛ и на 7-е место по количеству вратарей, которым он забивал.
Напомним, 1 января Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира российский хоккеист забил 756 голов. От чеха Яромира Ягра, занимающего третье место в списке лучших снайперов НХЛ, Ови отстаёт на 10 шайб. Первую строчку занимает Уэйн Гретцки, который уверен, что россиянин побьёт его рекорд — 894 гола.
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