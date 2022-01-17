Александр Овечкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В Вашингтоне на "Кэпитал Уан-арене" местный "Вашингтон Кэпиталз" в эти минуты встречается с "Ванкувер Кэнакс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Идёт третий период, счёт 2:3 в пользу гостей. Результативным действием в матче отличился российский нападающий Александр Овечкин.

Ovi from his office... nature is healing! pic.twitter.com/G7q5DyAUNm — Washington Capitals (@Capitals) January 16, 2022

На 11-й минуте игры форвард и капитан "Вашингтона" открыл счёт, набрав своё 1374-е очко в энхаэловской карьере. Таким образом, 36-летний россиянин догнал в списке лучших бомбардиров НХЛ Майка Модано. Теперь они делят 24-е место.

Также Овечкин вышел на единоличное 100-е место по числу матчей в НХЛ и на 7-е место по количеству вратарей, которым он забивал.