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Александр Овечкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий забросил шайбу "Ванкуверу" и набрал своё 1374-е очко в энхаэловской карьере.

16 января, 21:10

Александр Овечкин © Instagram / aleksandrovechkinofficial

В Вашингтоне на "Кэпитал Уан-арене" местный "Вашингтон Кэпиталз" в эти минуты встречается с "Ванкувер Кэнакс" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Идёт третий период, счёт 2:3 в пользу гостей. Результативным действием в матче отличился российский нападающий Александр Овечкин.

На 11-й минуте игры форвард и капитан "Вашингтона" открыл счёт, набрав своё 1374-е очко в энхаэловской карьере. Таким образом, 36-летний россиянин догнал в списке лучших бомбардиров НХЛ Майка Модано. Теперь они делят 24-е место.

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Также Овечкин вышел на единоличное 100-е место по числу матчей в НХЛ и на 7-е место по количеству вратарей, которым он забивал.

Напомним, 1 января Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира российский хоккеист забил 756 голов. От чеха Яромира Ягра, занимающего третье место в списке лучших снайперов НХЛ, Ови отстаёт на 10 шайб. Первую строчку занимает Уэйн Гретцки, который уверен, что россиянин побьёт его рекорд — 894 гола.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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