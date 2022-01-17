Движение судов в Босфорском проливе заблокировано из-за аварии с сухогрузом
Инцидент произошёл в районе моста Султана Селима Явуза. Сломавшееся судно направлялось в Румынию.
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Движение судов в Босфорском проливе остановилось из-за поломки сухогруза. Об этом сообщает Турецкая береговая охрана.
"Движение судов в обоих направлениях остановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза", — говорится в сообщении.
Ранее в Босфоре российский сухогруз столкнулся с турецким. Причиной инцидента стал отказ рулевого управления зарубежного судна.
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