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Движение судов в Босфорском проливе заблокировано из-за аварии с сухогрузом

Инцидент произошёл в районе моста Султана Селима Явуза. Сломавшееся судно направлялось в Румынию.

16 января, 21:02

© Twitter / Vatan

Движение судов в Босфорском проливе остановилось из-за поломки сухогруза. Об этом сообщает Турецкая береговая охрана.

"Движение судов в обоих направлениях остановлено из-за поломки сухогруза на пути в Румынию в районе моста Султана Селима Явуза", — говорится в сообщении.

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Ранее в Босфоре российский сухогруз столкнулся с турецким. Причиной инцидента стал отказ рулевого управления зарубежного судна.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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