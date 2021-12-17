Как Ли Харви Освальд, якобы убивший Кеннеди, спустя 58 лет стал агентом КГБ Политолог Александр Роджерс — о том, как накануне съёмок почти советской версии об убийстве Кеннеди американские журналисты поспешили обвинить СССР. 16199 16199 Удостоверение личности Ли Харви Освальда. Карточка была обнаружена в бумажнике Освальда в день его ареста в связи с убийством президента Кеннеди. Фото © Getty Images / National Archives — JFK / Corbis Historical

В США опубликовали ряд документов, касающихся расследования убийства Джона Фицджералда Кеннеди. В связи с чем некоторые склонные к желтизне и нездоровым сенсациям СМИ уже успели заявить, что "ага! Теперь-то доказано, что за убийством Кеннеди стоит советский КГБ".

На самом деле в опубликованных материалах почти ничего нового. Только многочисленные свидетельства того, что за левыми диссидентами в США велась постоянная слежка. Равно как и вокруг советского посольства были понатыканы многочисленные камеры слежения и действовало наружное наблюдение.

Во всём остальном никаких сенсаций. Крики "смотрите, Освальд ходил в советское посольство! А значит, там получал инструкции от офицера КГБ!" не выдерживают никакой критики. В том, что Ли Харви Освальд поддерживал контакты с советским посольством, нет ни новизны, ни чего-то удивительного. Он же жил два года в СССР, его жена была из Белоруссии, и он хотел вернуться в Советский Союз. Это всё общеизвестные факты, ничего нового.

Ли Харви Освальд и его жена Марина покидают Минск. Фото © Getty Images / CORBIS

А вот с доказательствами того, что именно Ли Харви Освальд стрелял в Кеннеди, по-прежнему всё плохо. Их как не было, так и нет. Когда Освальда заметили неподалёку от места убийства Кеннеди, он пил кока-колу. Позже эти показания были изъяты из материалов комиссии Уоррена, потому что не укладывались в общую картину.

Уже якобы после убийства Кеннеди Освальд забежал домой переодеться, после чего пошёл гулять и в кино. Это как-то слабо похоже на поведение человека, который только что застрелил президента США.

Освальда выводят из Техасского театра после ареста за убийство Типпита. Фото © Wikipedia

Также утверждается, что Освальд четырьмя выстрелами из револьвера убил офицера полиции Типпита. У Освальда действительно был пистолет. Но в материалах дела нет доказательств, что из него стреляли. Более того, экспертиза не смогла доказать, что пули, извлечённые из убитого офицера, были выпущены из револьвера Освальда. Хотя, казалось бы, в то время это уже была известная и отработанная процедура.

После ареста была проведена пресс-конференция, в начале которой он заявил: "Я ни в кого не стрелял. Меня задержали, потому что я жил в Советском Союзе. Я просто козёл отпущения!" После чего Освальда спросили, убивал ли он Кеннеди. Он сильно удивился, потому что на тот момент его обвиняли только в убийстве полицейского. И заявил: "Нет, меня в этом не обвиняли. Мне никто не говорил про это. Впервые я услышал об этом, когда кто-то из репортёров в зале спросил меня об этом".

Ли Харви Освальд. Фото © ТАСС/AP

За несколько дней до убийства Кеннеди Освальд писал жалобу в ФБР, что их офицеры преследуют и допрашивают его жену, требовал, чтобы её оставили в покое, и говорил, что готов ответить на все вопросы офицеров сам. Иначе собирался жаловаться их начальству. "Жаловаться начальству" и "убить президента" как-то слабо сочетаются.

При переводе в тюрьму Освальд был убит Джеком Руби, владельцем ночного клуба, тесно связанным с организованной преступностью. В частности, с боссом итальянской мафии Карлосом Марчелло, который до этого неоднократно говорил об убийстве Кеннеди.

Джек Руби стреляет в Ли Харви Освальда. Фото © Wikipedia

Руби несколько раз пытался связаться с комиссией Уоррена, расследовавшей убийство Кеннеди, просил перевезти его из Далласа в Вашингтон, утверждая, что его жизнь в опасности, и повторяя: "Я хочу сказать правду, но я не могу сказать это здесь".

Специальный комитет по терроризму в 1979 году в заключительном отчёте высказал мнение: "…Стрельба Руби в Освальда не была спонтанным актом, в том, что он делал, есть, по крайней мере, некоторая преднамеренность. Кроме того, комитет считает, что маловероятно, что Руби вошёл в подвал полиции без посторонней помощи, хотя помощь могла быть предоставлена без какой-либо информации о намерениях Руби… Комитет беспокоят незапертые двери по маршруту и удаление охранников с территории гаража и с ближайшей лестницы незадолго до стрельбы… Существует также свидетельство того, что Департамент полиции Далласа скрывает соответствующую информацию от комиссии Уоррена, касающуюся доступа Руби на место перевода Освальда".

Артефакты, относящиеся к убийству Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, выставлены в Национальном архиве в Вашингтоне, округ Колумбия, 1979 год. Фото © Getty Images / Michael Brennan / Hulton Archive

Более того, в свете свежеопубликованных материалов, подробно рассказывающих, что Освальд находился под постоянным наблюдением (слежкой) полиции и ФБР, возникают также новые вопросы. Как вообще мог Освальд, за которым следили федералы, незаметно добыть винтовку со снайперским прицелом, протащить её в помещение по маршруту следования президента, тщательно продумать план, подготовить место стрельбы, произвести выстрелы, а затем спокойно удалиться с места преступления? Это прямо не Ли Харви Освальд, которого все характеризовали исключительно как рассеянного и халатного человека, а какой-то Сё Косуги (актёр, в восьмидесятых годах игравший ниндзя в Голливуде).

Если внимательно читать опубликованные документы, начиная с психологической характеристики Освальда и заканчивая описанием, насколько плотно ФБР следило за всеми его действиями на территории США, сомнения в том, что этот человек мог убить президента США, не только не развеиваются, но существенно возрастают.

Фотография Департамента полиции Далласа и Ли Харви Освальда после его ареста за возможное участие в убийстве Джона Ф. Кеннеди и убийстве офицера Джей Ди Типпита. Фото © ТАСС / Zuma / Dallas Police Department

Понятно, почему эти документы были засекречены так долго, они только доказывают, что вся версия относительно убийства Кеннеди Освальдом была шита белыми нитками и при ближайшем рассмотрении разваливается, как рыхлый снеговик под тёплым апрельским солнцем.

Говорят, что Оливер Стоун снимает свою версию убийства Джона Фицджералда Кеннеди. Некоторые западные СМИ и политики уже истерят, что он "повторяет советские вбросы семидесятых годов". Вот только до сих пор все фильмы Оливера Стоуна оказывались более правдивыми, чем официальная американская пропаганда…

Авторы Александр Роджерс