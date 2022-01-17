Гинцбург заявил, что любой штамм ковида как "живая вакцина" может привести к смерти

Не только "омикрон", но и любой штамм коронавируса может стать "живой вакциной", если человек перенёс заболевание. Однако такая "вакцинация" опасна, предупредил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Живой вакциной не только "омикрон" может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенёс заболевание на ногах, то, считайте, это живая вакцина", — пояснил Гинцбург в беседе с ТАСС.