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Гинцбург заявил, что любой штамм ковида как "живая вакцина" может привести к смерти

Учёный подчеркнул, что последствия такой "вакцинации" непредсказуемы, в отличие от прививки "Спутником", безопасность которого давно доказана.

16 января, 22:04

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. © ТАСС / Артём Геодакян

Не только "омикрон", но и любой штамм коронавируса может стать "живой вакциной", если человек перенёс заболевание. Однако такая "вакцинация" опасна, предупредил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Живой вакциной не только "омикрон" может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенёс заболевание на ногах, то, считайте, это живая вакцина", — пояснил Гинцбург в беседе с ТАСС.

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Учёный добавил, что последствия такой "вакцинации" непредсказуемы, в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана. Осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов, уточнил директор центра имени Гамалеи.

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Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об эффективной нейтрализации "омикрона" "Спутником V". А вирусолог Анатолий Альтштейн подробно расписал схему вакцинации при омикрон-штамме.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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