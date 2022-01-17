Гинцбург заявил, что любой штамм ковида как "живая вакцина" может привести к смерти
Учёный подчеркнул, что последствия такой "вакцинации" непредсказуемы, в отличие от прививки "Спутником", безопасность которого давно доказана.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. © ТАСС / Артём Геодакян
Не только "омикрон", но и любой штамм коронавируса может стать "живой вакциной", если человек перенёс заболевание. Однако такая "вакцинация" опасна, предупредил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Живой вакциной не только "омикрон" может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенёс заболевание на ногах, то, считайте, это живая вакцина", — пояснил Гинцбург в беседе с ТАСС.
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Учёный добавил, что последствия такой "вакцинации" непредсказуемы, в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана. Осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов, уточнил директор центра имени Гамалеи.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об эффективной нейтрализации "омикрона" "Спутником V". А вирусолог Анатолий Альтштейн подробно расписал схему вакцинации при омикрон-штамме.
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