ФБР назвало имя подданного Великобритании, захватившего заложников в синагоге в Техасе

Мужчину, который 15 января захватил заложников в синагоге в американском штате Техас и был ликвидирован в ходе спецоперации, зовут Малик Фейсал Акрам. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР).

NEW: The FBI has identified the hostage taker as Malik Faisal Akram, 44, a British citizen.



Akram is dead after an FBI team moved into to rescue hostages held at Congregation Beth Israel in Colleyville, TX last night. pic.twitter.com/S7lB797GYR — Blake Hanson (@BlakeFox4News) January 16, 2022

"Специальный управляющий агент Мэттью Де Сарно из полевого офиса ФБР в Далласе подтвердил сегодня личность захватившего заложников в Колливиле, штат Техас. Это 44-летний британский гражданин Малик Фейсал Акрам", — уточняется в пресс-релизе бюро.