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ФБР назвало имя подданного Великобритании, захватившего заложников в синагоге в Техасе

По словам представителя бюро, на данный момент нет свидетельств того, что в организации нападения участвовал кто-либо ещё.

16 января, 22:18
<p>© ТАСС / AP</p>

© ТАСС / AP

Мужчину, который 15 января захватил заложников в синагоге в американском штате Техас и был ликвидирован в ходе спецоперации, зовут Малик Фейсал Акрам. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР).

"Специальный управляющий агент Мэттью Де Сарно из полевого офиса ФБР в Далласе подтвердил сегодня личность захватившего заложников в Колливиле, штат Техас. Это 44-летний британский гражданин Малик Фейсал Акрам", — уточняется в пресс-релизе бюро.

В Лондоне подтвердили, что захватчик синагоги в Техасе был британцем

В Лондоне подтвердили, что захватчик синагоги в Техасе был британцем

Отмечается, что ФБР продолжит сбор доказательств. На данный момент нет свидетельств того, что кто-либо ещё участвовал в организации нападения на синагогу.

Байден назвал захват синагоги в Техасе "актом терроризма"

Байден назвал захват синагоги в Техасе "актом терроризма"

Напомним, инцидент произошёл 15 января. Заложники провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Преступник требовал выпустить из тюрьмы свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам за нападение и покушение на убийство американского солдата. Позже стало известно, что все заложники освобождены, а захватчик убит. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о готовности США противостоять антисемитизму и экстремизму.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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