ФБР назвало имя подданного Великобритании, захватившего заложников в синагоге в Техасе
По словам представителя бюро, на данный момент нет свидетельств того, что в организации нападения участвовал кто-либо ещё.
© ТАСС / AP
Мужчину, который 15 января захватил заложников в синагоге в американском штате Техас и был ликвидирован в ходе спецоперации, зовут Малик Фейсал Акрам. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР).
NEW: The FBI has identified the hostage taker as Malik Faisal Akram, 44, a British citizen.— Blake Hanson (@BlakeFox4News) January 16, 2022
Akram is dead after an FBI team moved into to rescue hostages held at Congregation Beth Israel in Colleyville, TX last night. pic.twitter.com/S7lB797GYR
"Специальный управляющий агент Мэттью Де Сарно из полевого офиса ФБР в Далласе подтвердил сегодня личность захватившего заложников в Колливиле, штат Техас. Это 44-летний британский гражданин Малик Фейсал Акрам", — уточняется в пресс-релизе бюро.
Отмечается, что ФБР продолжит сбор доказательств. На данный момент нет свидетельств того, что кто-либо ещё участвовал в организации нападения на синагогу.
Напомним, инцидент произошёл 15 января. Заложники провели внутри здания со злоумышленником около восьми часов. Преступник требовал выпустить из тюрьмы свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам за нападение и покушение на убийство американского солдата. Позже стало известно, что все заложники освобождены, а захватчик убит. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о готовности США противостоять антисемитизму и экстремизму.
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