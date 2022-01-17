НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Facebook разблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

По словам главы делегации Константина Гаврилова, в этом помогла поддержка российского МИД.

17 января, 11:44

© Pixabay

Социальная сеть Facebook разблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов.

"Наш аккаунт в Facebook только что разблокировали. Блокировка длилась три дня. Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся", сказал ТАСС Гаврилов.

По его словам, в разблокировке помогла поддержка МИД РФ.

Депутат ГД Горелкин назвал "актом цензуры" блокировку страницы делегации РФ в Facebook

Депутат ГД Горелкин назвал "актом цензуры" блокировку страницы делегации РФ в Facebook

Напомним, ранее администрация социальной сети заблокировала официальную страницу российской делегации, сославшись на "запрещённый контент". При этом Гаврилов отметил, что представители миссии делились в аккаунте только заявлениями руководства России и МИД РФ по переговорам с НАТО и США. Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей соцсетью, разблокировать страницу делегации РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1