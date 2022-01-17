Facebook разблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене
По словам главы делегации Константина Гаврилова, в этом помогла поддержка российского МИД.
© Pixabay
Социальная сеть Facebook разблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов.
"Наш аккаунт в Facebook только что разблокировали. Блокировка длилась три дня. Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся", — сказал ТАСС Гаврилов.
По его словам, в разблокировке помогла поддержка МИД РФ.
Напомним, ранее администрация социальной сети заблокировала официальную страницу российской делегации, сославшись на "запрещённый контент". При этом Гаврилов отметил, что представители миссии делились в аккаунте только заявлениями руководства России и МИД РФ по переговорам с НАТО и США. Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей соцсетью, разблокировать страницу делегации РФ.
Комментариев: 0