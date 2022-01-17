Facebook разблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

Социальная сеть Facebook разблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщил глава российской делегации Константин Гаврилов.

"Наш аккаунт в Facebook только что разблокировали. Блокировка длилась три дня. Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся", — сказал ТАСС Гаврилов.

По его словам, в разблокировке помогла поддержка МИД РФ.