Мануальный терапевт Кабычкин рассказал о болях в пояснице при "омикроне"

Среди признаков заражения штаммом "омикрон" многие пациенты упоминают боль в пояснице. По словам заслуженного врача России, мануального терапевта Андрея Кабычкина, этот симптом вовсе не обязательно означает, что человек заразился новым вариантом коронавируса — причин возникновения миалгии (как называются такие боли) более 200.

"Этот симптом — боль в спине или боль в пояснице — свойственен многим нарушениям человеческого здоровья, начиная от тех, которые связаны с неправильным положением тела, и заканчивая инфекционными процессами. При любом инфекционном процессе — вирусном, бактериальном или каком-то другом — могут возникать в том числе и боли в пояснице. Называются они миалгии", — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

Что именно вызвало боли в пояснице, можно выяснить только с помощью медицинского обследования. Кабычкин призвал "не сваливать всё на "омикрон", так как миалгию вызывают также вирусы гриппа и герпеса.

Если же говорить про ковид, то в группе риска появления такого симптома — пациенты с низким иммунным ответом на любую инфекцию, а также люди старше 60 лет.