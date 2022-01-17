Из списка поручений Путина уберут пункты про закон о ковид-сертификатах

Пункты, касающиеся закона о ковидных сертификатах, исчезнут из перечня поручений президента России Владимира Путина, который был опубликован 14 января по итогам пленарного заседания съезда РСПП. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там в первом и втором пункте речь идёт о внесении изменений в федеральное законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Это, как в народе его прозвали, закон о QR-кодах в общественных местах", — сказал Песков.

По его словам, в этих пунктах говорится о необходимости обеспечить полное соблюдение прав граждан с учётом всех возможных ситуаций, оценить влияние закона, а также подготовить инфраструктуру и технологии до принятия документа. Однако, продолжил Песков, обстоятельства изменились, поэтому законопроект был отложен в связи с изменением эпидситуации в стране.

"Поэтому вот эти первый и второй пункты мы, конечно, будем аннулировать", — добавил представитель Кремля.