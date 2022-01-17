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Из списка поручений Путина уберут пункты про закон о ковид-сертификатах

По словам Дмитрия Пескова, в связи с изменением эпидемиологической ситуации рассмотрение документа было решено отложить.

17 января, 10:54

© Pixabay

Пункты, касающиеся закона о ковидных сертификатах, исчезнут из перечня поручений президента России Владимира Путина, который был опубликован 14 января по итогам пленарного заседания съезда РСПП. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там в первом и втором пункте речь идёт о внесении изменений в федеральное законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Это, как в народе его прозвали, закон о QR-кодах в общественных местах", — сказал Песков.

По его словам, в этих пунктах говорится о необходимости обеспечить полное соблюдение прав граждан с учётом всех возможных ситуаций, оценить влияние закона, а также подготовить инфраструктуру и технологии до принятия документа. Однако, продолжил Песков, обстоятельства изменились, поэтому законопроект был отложен в связи с изменением эпидситуации в стране.

"Поэтому вот эти первый и второй пункты мы, конечно, будем аннулировать", — добавил представитель Кремля.

Путин: Поправки о ковид-сертификатах должны учитывать все жизненные ситуации

Путин: Поправки о ковид-сертификатах должны учитывать все жизненные ситуации

Ранее Лайф рассказывал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах. Инициативу поддержали в правительстве и "Единой России". По её словам, документ готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", но "омикрон" предлагает новые вызовы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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