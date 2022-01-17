Пропавшая под Волгоградом школьница оставила дневник, в котором планировала самоубийство

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В ходе поисков пропавшей в Волгоградской области 15-летней школьницы оперативники обнаружили дневник девочки с подозрительными записями. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В день пропажи подростка в общественном туалете между городской администрацией и школой, где учится Айлита, был обнаружен рюкзак с личными вещами девочки. Среди прочего оперативники наткнулись на дневник, в котором школьница писала, что хочет уйти из жизни так, чтобы её никто не смог найти. По данным Лайфа, СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Тем временем к поискам подростка, в которых принимают участие уже несколько сотен человек, привлекли водолазов и квадрокоптеры. В ходе поисковой операции были прочёсаны заброшенные строения и местное кладбище, однако никаких следов ребёнка обнаружено не было. Следователи опрашивают родных и соседей подростка, а также тех, кто мог видеть девочку в день исчезновения.