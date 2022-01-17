Пропавшая под Волгоградом школьница оставила дневник, в котором планировала самоубийство
К поиску подростка привлекли водолазов и квадрокоптеры, однако пока никаких результатов это не принесло.
Айлита Ли. Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области
© "Лиза Алерт"
В ходе поисков пропавшей в Волгоградской области 15-летней школьницы оперативники обнаружили дневник девочки с подозрительными записями. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
В день пропажи подростка в общественном туалете между городской администрацией и школой, где учится Айлита, был обнаружен рюкзак с личными вещами девочки. Среди прочего оперативники наткнулись на дневник, в котором школьница писала, что хочет уйти из жизни так, чтобы её никто не смог найти. По данным Лайфа, СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").
Тем временем к поискам подростка, в которых принимают участие уже несколько сотен человек, привлекли водолазов и квадрокоптеры. В ходе поисковой операции были прочёсаны заброшенные строения и местное кладбище, однако никаких следов ребёнка обнаружено не было. Следователи опрашивают родных и соседей подростка, а также тех, кто мог видеть девочку в день исчезновения.
Напомним, что 13 января 15-летняя Айлита Ли ушла в школу, но на занятиях так и не появилась. Со слов её бабушки, жительницы села Чухонастовка, домой подросток также не вернулся.
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