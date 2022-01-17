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Пропавшая под Волгоградом школьница оставила дневник, в котором планировала самоубийство

К поиску подростка привлекли водолазов и квадрокоптеры, однако пока никаких результатов это не принесло.

17 января, 10:42
<p>Айлита Ли. Фото © <a href="https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/27941820" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Волгоградской области</a></p>

Айлита Ли. Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

© "Лиза Алерт"

© "Лиза Алерт"

В ходе поисков пропавшей в Волгоградской области 15-летней школьницы оперативники обнаружили дневник девочки с подозрительными записями. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В день пропажи подростка в общественном туалете между городской администрацией и школой, где учится Айлита, был обнаружен рюкзак с личными вещами девочки. Среди прочего оперативники наткнулись на дневник, в котором школьница писала, что хочет уйти из жизни так, чтобы её никто не смог найти. По данным Лайфа, СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Тем временем к поискам подростка, в которых принимают участие уже несколько сотен человек, привлекли водолазов и квадрокоптеры. В ходе поисковой операции были прочёсаны заброшенные строения и местное кладбище, однако никаких следов ребёнка обнаружено не было. Следователи опрашивают родных и соседей подростка, а также тех, кто мог видеть девочку в день исчезновения.

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Напомним, что 13 января 15-летняя Айлита Ли ушла в школу, но на занятиях так и не появилась. Со слов её бабушки, жительницы села Чухонастовка, домой подросток также не вернулся.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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