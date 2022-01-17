Более 80 школ Ростова-на-Дону начали проверять после угроз о минировании
Родителей попросили забрать учеников из образовательных учреждений.
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В Ростове-на-Дону проверяют 85 школ в связи с поступившими им электронными письмами о заложенных в зданиях бомбах, сообщили в мэрии города.
"Сегодня, 17 января, с 06:25 в 85 общеобразовательных учреждений города по электронной почте начали поступать сообщения об их заминировании. <…> По всем сообщениям организовано реагирование экстренных служб", — говорится в документе.
Персонал и учеников образовательных учреждений эвакуировали из зданий. Детей отправили по домам. В настоящее время информация о минировании трёх учебных заведений не подтвердилась, по остальным проверки с участием кинологов продолжаются.
Напомним, 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
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