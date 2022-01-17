Более 80 школ Ростова-на-Дону начали проверять после угроз о минировании

В Ростове-на-Дону проверяют 85 школ в связи с поступившими им электронными письмами о заложенных в зданиях бомбах, сообщили в мэрии города.

"Сегодня, 17 января, с 06:25 в 85 общеобразовательных учреждений города по электронной почте начали поступать сообщения об их заминировании. <…> По всем сообщениям организовано реагирование экстренных служб", — говорится в документе.