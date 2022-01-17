Результаты КТ актёра Леонида Куравлёва показали обширное поражение лёгких

Госпитализированному с пневмонией 85-летнему актёру Леониду Куравлёву стало хуже. Результаты новой компьютерной томографии показали, что за неделю площадь поражения его лёгких увеличилась с 5–10% до 25–35%.

"Куравлёв находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения лёгких. Томография выявила 35% поражения правого лёгкого и 25% поражения левого лёгкого", — сообщает kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении.