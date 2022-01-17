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Результаты КТ актёра Леонида Куравлёва показали обширное поражение лёгких

При этом его организм продолжает бороться с болезнью, потребности в ИВЛ пока нет.

17 января, 10:17
<p><em style="font-style: italic;">Леонид Куравлёв. </em>Фото ©<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2354/foto/713878/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> kino-teatr.ru</a></p>

Леонид Куравлёв. Фото © kino-teatr.ru

Госпитализированному с пневмонией 85-летнему актёру Леониду Куравлёву стало хуже. Результаты новой компьютерной томографии показали, что за неделю площадь поражения его лёгких увеличилась с 5–10% до 25–35%.

"Куравлёв находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Последняя процедура КТ выявила у артиста кратное увеличение площади поражения лёгких. Томография выявила 35% поражения правого лёгкого и 25% поражения левого лёгкого", — сообщает kp.ru со ссылкой на источник в здравоохранении.

При этом уточняется, что организм актёра продолжает бороться, дышит он самостоятельно, потребности в ИВЛ пока нет.

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О том, что Леонида Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние Куравлёва ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Сейчас Куравлёв находится под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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