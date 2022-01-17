Психолог Коржаева рассказала, как пережить "синий понедельник" и вернуться к работе

В России сегодня "синий понедельник" — самый грустный день в году, который относится преимущественно к жителям северного полушария планеты. Психолог Ирина Коржаева в беседе с Лайфом рассказала, как пережить этот день и вернуться к привычному ритму работы после праздников.

"Любой эмоциональный подъём — это стресс. Даже если он хороший, это всё равно стресс для организма. Нужно понимать, что если мы много веселились, то потом нам будет очень грустно. Вот эта неделя, которая была, первая рабочая, её сложно было осознать — ещё в себя не пришли. Сегодня вот — день осознания и принятия, что праздники закончились", — пояснила психолог.

По её словам, мозг человека всегда фиксируется на чём-то деструктивном для того, чтобы обезопасить себя. Поэтому важно переключиться на что-то более приятное. Например, подумать о грядущей весне или других праздниках, которые будут отмечаться в ближайшее время.

"Таким образом, деструктивное никуда не пропадёт, но позитивное нас поддерживает на плаву. Мы не проваливаемся в негатив", — добавила Коржаева.