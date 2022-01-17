Синоптик Вильфанд призвал россиян не рассчитывать на крещенские морозы в этом году
А на самом деле, по его мнению, такого явления вообще нет, многолетние наблюдения доказывают, что стабильное понижение температуры в дни традиционных купаний в проруби — крайне редкая история.
Фото © ТАСС / Dmitry Ermakov
Крещенские морозы в этом году ждать не стоит ни в одном регионе России, за исключением севера Чукотки. Кроме того, само существование "крещенских морозов" научно не доказано, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
"Близится период крещенских морозов. А существуют ли они вообще? По оценкам метеорологов, которые базируются на данных инструментальных наблюдений, ни в одном регионе страны не удаётся выявить закономерность провала в температуре в период так называемых крещенских морозов. В этом году, кроме Чукотки, и то севера, в общем-то не будет отрицательных значений аномалий, 80% территории страны будет занимать класс температуры выше нормы, причём существенно", — заявил метеоролог.
Вильфанд отметил, что глобальное потепление не влияет на температурные показатели в период крещенских морозов. При этом статистики, говорящей о существовании крещенских морозов, нет, заявил специалист. По его словам, с конца 60-х – начала 70-х годов метеорологам не удаётся выявить крещенских морозов ни в одной точке России, заключил специалист.
Ранее Лайф писал, что метеоролог Тишковец предупредил о тёплом декабре и феврале, но холодном январе в Москве. Зима в столице будет снежной, с сугробами до 30 сантиметров и даже выше в феврале, добавил синоптик.
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