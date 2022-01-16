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Метеоролог Тишковец пообещал жителям Москвы и Подмосковья крещенские морозы

Причём в области температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов.

16 января, 10:50
<p>© ТАСС / Смирнов Владимир</p>

© ТАСС / Смирнов Владимир

Морозы до минус 12 градусов ударят по Москве на Крещение. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные. В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится эхом уходящего циклона кое-где, преимущественно на юге, юго-востоке и востоке, ещё отзовётся скоротечный снег", — рассказал синоптик в "Инстаграме".

В Подмосковье же ожидается более серьёзное похолодание: на западе и севере региона — до минус 12–17 градусов, а в самых северных частях области температура опустится до минус 20. Однако из-за ветра ощущаться это будет на несколько градусов холоднее, добавил Тишковец.

Митрополит Иларион призвал быть осторожными в период крещенских купаний

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Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов спрогнозировал приближение мощного циклона, срывающего крыши, к регионам Черноземья, Брянской, Смоленской и Ростовской областям, а также к Кубани и Черноморскому побережью Кавказа.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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