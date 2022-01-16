Метеоролог Тишковец пообещал жителям Москвы и Подмосковья крещенские морозы

Морозы до минус 12 градусов ударят по Москве на Крещение. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные. В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится эхом уходящего циклона кое-где, преимущественно на юге, юго-востоке и востоке, ещё отзовётся скоротечный снег", — рассказал синоптик в "Инстаграме".

В Подмосковье же ожидается более серьёзное похолодание: на западе и севере региона — до минус 12–17 градусов, а в самых северных частях области температура опустится до минус 20. Однако из-за ветра ощущаться это будет на несколько градусов холоднее, добавил Тишковец.