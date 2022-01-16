Apple намеренно лишила владельцев iPhone 13 важной функции

Компания Apple решила не возвращать поддержку шумоподавления во флагманские смартфоны iPhone 13. Функция, которая отсекала лишние шумы на фоне во время звонка, пропала из телефонов в конце прошлого года, но владельцы смартфонов надеялись, что это временно.

Сперва пользователи "яблочных" смартфонов предположили, что кнопку активации шумоподавления убрали до новой прошивки или же перенесли в другой раздел. Однако после того, как поиски не увенчались успехом, некоторые начали писать письма в службу поддержки. Выяснилось, что в iPhone 13 шумоподавление отсутствует вовсе.

"Шумоподавление телефона недоступно на моделях iPhone 13, поэтому вы не видите эту опцию в настройках", — ответили в Apple Support в ответ на жалобу читателя портала 9to5Mac.

Но у владельцев iPhone 13 есть выход — функция "Изоляция голоса". Её можно активировать в "Пункте управления" при звонке через FaceTime.