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Apple намеренно лишила владельцев iPhone 13 важной функции

Изначально пользователи предполагали, что им всего лишь нужно дождаться нового обновления.

16 января, 10:39
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Компания Apple решила не возвращать поддержку шумоподавления во флагманские смартфоны iPhone 13. Функция, которая отсекала лишние шумы на фоне во время звонка, пропала из телефонов в конце прошлого года, но владельцы смартфонов надеялись, что это временно.

Сперва пользователи "яблочных" смартфонов предположили, что кнопку активации шумоподавления убрали до новой прошивки или же перенесли в другой раздел. Однако после того, как поиски не увенчались успехом, некоторые начали писать письма в службу поддержки. Выяснилось, что в iPhone 13 шумоподавление отсутствует вовсе.

"Шумоподавление телефона недоступно на моделях iPhone 13, поэтому вы не видите эту опцию в настройках", — ответили в Apple Support в ответ на жалобу читателя портала 9to5Mac.

Но у владельцев iPhone 13 есть выход — функция "Изоляция голоса". Её можно активировать в "Пункте управления" при звонке через FaceTime.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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