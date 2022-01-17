Вдову Градского заподозрили в инсценировке ограбления из-за странного поведения няни и рабочего

По одной из версий следствия, ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко могло быть подстроено с целью "перераспределить" наследство. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Оперативники, занимающиеся уголовным делом, обратили внимание на странное поведение рабочего, который, судя по записям с камер, сильно суетился. Перед ограблением по просьбе Марины Коташенко он уехал из дома, но незадолго до этого зачем-то бегал на КПП.

Кроме того, полицейских смутило поведение няни, которая также по просьбе хозяйки дома вместе с детьми пережидала ограбление в бане. Следователи считают, что женщина могла бы позвонить в полицию, но делать этого почему-то не стала.

Вызывает подозрение и то, что Коташенко сообщила о преступлении лишь спустя семь часов. Сама она объясняет это тем, что была сильно напугана. Оперативники же не исключают, что вся инсценировка была подготовлена с целью "перераспределить" наследство Градского, на которое сегодня претендуют пять человек: дети от третьего брака музыканта, сама Марина Коташенко и двое их совместных с Градским детей.