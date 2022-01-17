Песков ответил на угрозы Нуланд о 18 сценариях на случай "вторжения РФ" на Украину
Он отметил, что в данном контексте Москва думает о том, как обеспечить собственную безопасность.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ставит вопросы в сфере безопасности самым конкретным образом и рассматривает разные сценарии дальнейших действий, однако их меньше, чем у США. Так он ответил на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 различных планах действия на случай предполагаемого "российского вторжения" на Украину.
"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас", — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что заданный Россией партнёрам в ходе переговоров вопрос "предельно прямой и предельно конкретно сформулированный".
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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