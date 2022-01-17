Песков ответил на угрозы Нуланд о 18 сценариях на случай "вторжения РФ" на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ставит вопросы в сфере безопасности самым конкретным образом и рассматривает разные сценарии дальнейших действий, однако их меньше, чем у США. Так он ответил на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 различных планах действия на случай предполагаемого "российского вторжения" на Украину.

"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас", — сказал представитель Кремля.