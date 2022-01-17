Песков ответил на вопрос о вероятности размещения российских ракет в Латинской Америке

При нынешних отношениях с США и НАТО Россия думает о собственной безопасности, однако, говоря о размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле, не стоит забывать о суверенном статусе этих государств. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы всё-таки ведём речь о суверенных государствах, давайте не забывать об этом. Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", — сказал Песков.