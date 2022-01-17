Песков ответил на вопрос о вероятности размещения российских ракет в Латинской Америке
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил решительным ответом на такой шаг Москвы.
© ТАСС / Шарифулин Валерий
При нынешних отношениях с США и НАТО Россия думает о собственной безопасности, однако, говоря о размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле, не стоит забывать о суверенном статусе этих государств. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы всё-таки ведём речь о суверенных государствах, давайте не забывать об этом. Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность", — сказал Песков.
Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил решительным ответом в случае, если Россия предпримет шаги по развёртыванию своих сил в Латинской Америке. Он заверил, что Белый дом готов к диалогу с Москвой, но в то же время будет готов и реагировать на выбор Россией другого пути.
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