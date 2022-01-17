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Полузащитник "Спартака" Мельников перейдёт в "Ростов"

Большую часть сезона он провёл во второй команде красно-белых в ФНЛ.

17 января, 09:35

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Молодой полузащитник московского "Спартака" Степан Мельников станет игроком "Ростова", сообщает "РБ-Спорт".

По данным издания, речь идёт о полноценном трансфере, а не об аренде. Добавим, что большую часть сезона он провёл за вторую команду "Спартака", которая играет в ФНЛ, а также дебютировал в РПЛ в матче против "Уфы".

Добавим, что контракт Мельникова со "Спартаком" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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