Полузащитник "Спартака" Мельников перейдёт в "Ростов"
Большую часть сезона он провёл во второй команде красно-белых в ФНЛ.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Молодой полузащитник московского "Спартака" Степан Мельников станет игроком "Ростова", сообщает "РБ-Спорт".
По данным издания, речь идёт о полноценном трансфере, а не об аренде. Добавим, что большую часть сезона он провёл за вторую команду "Спартака", которая играет в ФНЛ, а также дебютировал в РПЛ в матче против "Уфы".
Добавим, что контракт Мельникова со "Спартаком" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.
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